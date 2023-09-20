حالات اختناق في جلبون والاحتلال يغلق مداخلها بالسواتر الترابية

وذكر رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب، أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت جلبون وداهمت عشرات المنازل المأهولة بعائلة أبو الرب وفتشتها واستجوبت ساكنيها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق وهم داخل منازلهم.

وأضاف، أن تلك القوات قامت أغلقت مداخل الطرق الفرعية المؤدية إلى القرية، فيما لا تزال تحوّل سطح منزل المواطن عماد فهمي أبو الرب إلى نقطة مراقبة ورفعت علم إسرائيل عليه.

وأعلنت مديرة تربية جنين سلام الطاهر، أن دوام المدارس سيكون

الساعة التاسعة صباحا بسب استمرار اقتحام تلك القوات للقرية.

ويعم

الإضراب الشامل مدينة جنين ومخيمها، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة، ورفضا للعدوان على شعبنا.