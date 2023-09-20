حالات اختناق في جلبون والاحتلال يغلق مداخلها بالسواتر الترابية
التاريخ
9/20/2023 2:21:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
جنين/PNN- أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام والمسيل للدموع، فجر اليوم الأربعاء، في قرية جلبون شرق جنين، بينما أغلقت قوات الاحتلال مداخل القرية الفرعية كافة بالسواتر الترابية.
وذكر رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب، أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت جلبون وداهمت عشرات المنازل المأهولة بعائلة أبو الرب وفتشتها واستجوبت ساكنيها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق وهم داخل منازلهم.
وأضاف، أن تلك القوات قامت أغلقت مداخل الطرق الفرعية المؤدية إلى القرية، فيما لا تزال تحوّل سطح منزل المواطن عماد فهمي أبو الرب إلى نقطة مراقبة ورفعت علم إسرائيل عليه.
وأعلنت مديرة تربية جنين سلام الطاهر، أن دوام المدارس سيكون
الساعة التاسعة صباحا بسب استمرار اقتحام تلك القوات للقرية.
ويعم
الإضراب الشامل مدينة جنين ومخيمها، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة، ورفضا للعدوان على شعبنا.
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