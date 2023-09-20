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توقيف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني

9/20/2023 2:21:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أوقف عناصر الأمن المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، بعد رفعه صورة مهسا أميني، كُتب عليها "النساء الإيرانيّات يستحقن الحرية الآن!"، أثناء إلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمةً خلال أعمال الدورة الـ78 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقبل مغادرة الوفد الإسرائيلي لقاعة الجلسات أثناء كلمة الرئيس الإيراني، رفع المندوب الإسرائيلي صورة للفتاة مهسا أميني التي قتلت على يد الشرطة الإيرانية في 2022، كتب عليها "النساء الإيرانيات يستحقن الحرية الآن!".

وفور خروجه من القاعة أوقفه عناصر الأمن الذين يقومون بحراسة مبنى الأمم المتحدة، وأطلقوا سراحه بعد احتجازه لفترة قصيرة.

وفي بيان نشر في حساب إردان على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، استنكر المندوب الإسرائيلي المجتمع الدولي بسبب توفير المنصة للرئيس الإيراني الذي وصفه إردان بـ "قاتل شرير" و"سفاح طهران".

وأضاف أنه "غادر القاعة ليكون من الواضح أن دولة إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الإيراني".

وتجدر الإشارة إلى أن إيران شهدت قبل أيام احتجاجات في بعض المدن في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الفتاة مهسا أميني التي توفيت متأثرة بالجروح التي أصيبت بها أثناء احتجازها من قبل الشرطة الإيرانية لانتهاك قواعد ارتداء الحجاب.

يذكر أن إبراهيم رئيسي ألقى كلمته في إطار فعاليات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت بنيويورك يوم الثلاثاء. وهاجم رئيسي في كلمته الولايات المتحدة، وحملها مسؤولية عدم الاستقرار في العالم.


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