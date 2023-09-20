توقيف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني

توقيف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني
التاريخ
9/20/2023 2:21:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أوقف عناصر الأمن المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، بعد رفعه صورة مهسا أميني، كُتب عليها "النساء الإيرانيّات يستحقن الحرية الآن!"، أثناء إلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمةً خلال أعمال الدورة الـ78 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقبل مغادرة الوفد الإسرائيلي لقاعة الجلسات أثناء كلمة الرئيس الإيراني، رفع المندوب الإسرائيلي صورة للفتاة مهسا أميني التي قتلت على يد الشرطة الإيرانية في 2022، كتب عليها "النساء الإيرانيات يستحقن الحرية الآن!".
وفور خروجه من القاعة أوقفه عناصر الأمن الذين يقومون بحراسة مبنى الأمم المتحدة، وأطلقوا سراحه بعد احتجازه لفترة قصيرة.
وفي بيان نشر في حساب إردان على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، استنكر المندوب الإسرائيلي المجتمع الدولي بسبب توفير المنصة للرئيس الإيراني الذي وصفه إردان بـ "قاتل شرير" و"سفاح طهران".
وأضاف أنه "غادر القاعة ليكون من الواضح أن دولة إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الإيراني".
وتجدر الإشارة إلى أن إيران شهدت قبل أيام احتجاجات في بعض المدن في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الفتاة مهسا أميني التي توفيت متأثرة بالجروح التي أصيبت بها أثناء احتجازها من قبل الشرطة الإيرانية لانتهاك قواعد ارتداء الحجاب.
يذكر أن إبراهيم رئيسي ألقى كلمته في إطار فعاليات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت بنيويورك يوم الثلاثاء. وهاجم رئيسي في كلمته الولايات المتحدة، وحملها مسؤولية عدم الاستقرار في العالم.
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