التربية والدفاع المدني تطلقان حملة نحو شتاء آمن وتنفذان مهمة إخلاء داخل مبنى الوزارة‎

التربية والدفاع المدني تطلقان حملة نحو شتاء آمن وتنفذان مهمة إخلاء داخل مبنى الوزارة
التاريخ
9/20/2023 2:21:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- نظمت وزارة التربية والتعليم بنجاح مناورة إخلاء في مبناها الرئيس "مبنى القدس" بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني، في إطار استراتيجية تعزيز الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة، وذلك ضمن حملة "شتاء آمن" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الدفاع المدني.
جاء ذلك إيذاناً بإطلاق حملة "نحو شتاء آمن" بحضور وكيل الوزارة د. نافع عساف، ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل، وعدد من كوادر وزارة التربية والتعليم وضباط وجنود ومتطوعين لدى الدفاع المدني.
وخلال الفعالية، أكد عساف أهمية المناورة التي تعكس التزام وزارة التربية والتعليم بضمان سلامة موظفيها وطلابها في جميع الأوقات، مشددا على ضرورة تطوير استراتيجيات الجاهزية والتأهب لمواجهة أي تحديات محتملة، وتعزيز ثقافة السلامة والتوعية بمخاطر الحالات الطارئة بين طلبة المدارس، حيث تأتي حملة "شتاء آمن" كخطوة إضافية لضمان سلامتهم خلال فصل الشتاء "، معربا عن فخره بهذه الشراكة الفاعلة مع جهاز الدفاع المدني.
من جانبه، أعرب العبد إبراهيم عن سعادته بالتعاون الفعال مع وزارة التربية والتعليم، والذي يسهم في تعزيز السلامة والجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة، والتوعية بمفاهيم السلامة وتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصرف في الأوقات الصعبة.
واستكمالا للفعالية، قام وفد برئاسة وكيل الوزارة ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام الصحة الشمولية محمد حواش وبحضور مدير التربية والتعليم في مديرية رام الله الأستاذ نصر أبو كرش بزيارة مدرسة فيصل الحسيني، ومن المتوقع تغطية ٥٠ ألف طالب/ة من الصف السادس في كافة المديريات بلقاءات توعوية وتوزيع نشرات حول مفاهيم السلامة العامة والوقاية من الأخطار استعدادا لفصل الشتاء.
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