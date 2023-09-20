التربية والدفاع المدني تطلقان حملة نحو شتاء آمن وتنفذان مهمة إخلاء داخل مبنى الوزارة‎

جاء ذلك إيذاناً بإطلاق حملة "نحو شتاء آمن" بحضور وكيل الوزارة د. نافع عساف، ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل، وعدد من كوادر وزارة التربية والتعليم وضباط وجنود ومتطوعين لدى الدفاع المدني.

وخلال الفعالية، أكد عساف أهمية المناورة التي تعكس التزام وزارة التربية والتعليم بضمان سلامة موظفيها وطلابها في جميع الأوقات، مشددا على ضرورة تطوير استراتيجيات الجاهزية والتأهب لمواجهة أي تحديات محتملة، وتعزيز ثقافة السلامة والتوعية بمخاطر الحالات الطارئة بين طلبة المدارس، حيث تأتي حملة "شتاء آمن" كخطوة إضافية لضمان سلامتهم خلال فصل الشتاء "، معربا عن فخره بهذه الشراكة الفاعلة مع جهاز الدفاع المدني.

من جانبه، أعرب العبد إبراهيم عن سعادته بالتعاون الفعال مع وزارة التربية والتعليم، والذي يسهم في تعزيز السلامة والجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة، والتوعية بمفاهيم السلامة وتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصرف في الأوقات الصعبة.

واستكمالا للفعالية، قام وفد برئاسة وكيل الوزارة ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام الصحة الشمولية محمد حواش وبحضور مدير التربية والتعليم في مديرية رام الله الأستاذ نصر أبو كرش بزيارة مدرسة فيصل الحسيني، ومن المتوقع تغطية ٥٠ ألف طالب/ة من الصف السادس في كافة المديريات بلقاءات توعوية وتوزيع نشرات حول مفاهيم السلامة العامة والوقاية من الأخطار استعدادا لفصل الشتاء.