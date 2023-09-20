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استشهاد شاب خلال اقتحام الاحتلال أريحا

9/20/2023 2:20:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد صباح اليوم الأربعاء، الشاب ضرغام محمد يحيى الأخرس (19 عاما)، متأثرا بجروحه الحرجة في الرأس، وذلك بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بأريحا.
وكانت قوات الاحتلال "قوات خاصة"، قد اقتحمت مخيم عقبة جبر لتنفيذ اعتقالات، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين، ما أدى إلى إصابة واحدة على الأقل بالرصاص الحي وإصابات بحالات اختناق.
وأفاد الهلال الأحمر بأنه تم نقل شاب أصيب بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن الطاقم الطبي لاحقا اسشتهاده متأثرا بإصابته الخطيرة جدا.
وبذلك ترتفع حصيلة شهداء محافظة أريحا والأغوار منذ بداية العام الجاري إلى 13 شهيدا.

وفا


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