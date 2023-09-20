Wednesday, 20 September 2023 10:13 GMT

تشييع جثمان الشهيد ضرغام الأخرس في أريحا

9/20/2023 2:20:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شيع أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة أريحا ، صباح اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد ضرغام الأخرس (19 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، الذي أصيب برصاص قناص إسرائيلي.
وأفادت مصادر، بأن موكب تشييع الشهيد ضرغام الأخرس انطلق من مستشفى أريحا الحكومي باتجاه منزل عائلته في مخيم عقبة جبر لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومنه إلى مسجد المخيم ثم إلى المقبرة للصلاة عليه ومواراته الثرى.
وردد المشيعون خلال التشييع الهتافات الوطنية ورفعوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وفا


MENAFN20092023000208011052ID1107102823

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث