تشييع جثمان الشهيد ضرغام الأخرس في أريحا

تشييع جثمان الشهيد ضرغام الأخرس في أريحا
التاريخ
9/20/2023 2:20:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - شيع أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة أريحا ، صباح اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد ضرغام الأخرس (19 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، الذي أصيب برصاص قناص إسرائيلي.
وأفادت مصادر، بأن موكب تشييع الشهيد ضرغام الأخرس انطلق من مستشفى أريحا الحكومي باتجاه منزل عائلته في مخيم عقبة جبر لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومنه إلى مسجد المخيم ثم إلى المقبرة للصلاة عليه ومواراته الثرى.
وردد المشيعون خلال التشييع الهتافات الوطنية ورفعوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وفا
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