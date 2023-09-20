الاحتلال يقتحم القدس ويعتقل 4 فلسطينيين
التاريخ
9/20/2023 2:20:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة واعتقلت أربعة فلسطينيين.
وأفادت مصادر في البلدة باعتقال الفلسطيني يوسف محمد جبر، وذلك بعد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.
كما اعتقلت كلا من: محمد كمال محمود طبنجة، ومهند كمال محمود طبنجة، وعلاء محمود إسماعيل الفقيه بعد مداهمة منازلهم.
وفا
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