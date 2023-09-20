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الاحتلال يقتحم القدس ويعتقل 4 فلسطينيين

9/20/2023 2:20:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة واعتقلت أربعة فلسطينيين.
وأفادت مصادر في البلدة باعتقال الفلسطيني يوسف محمد جبر، وذلك بعد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.
كما اعتقلت كلا من: محمد كمال محمود طبنجة، ومهند كمال محمود طبنجة، وعلاء محمود إسماعيل الفقيه بعد مداهمة منازلهم.

وفا


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