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باكو تضع شرطا أساسيا لوقف عمليتها العسكرية في قره باغ

9/20/2023 2:20:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تسليم القوات الأرمينية أسلحتها في قره باغ، شرط أساسي لوقف باكو عمليتها العسكرية.
وقال مكتب الرئاسة الأذربيجانية إن علييف تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، وأوضح خلاله أن باكو وجدت نفسها مضطرة لبدء عملية عسكرية محدودة لمكافحة الإرهاب في المنطقة ومنع استفزازات جديدة من قبل أرمينيا في قره باغ.


وأكد علييف أن القوات الأذربيجانية لا تقصف المدنيين ومنشآت البنية التحتية، ويتم فقط تحييد الأهداف العسكرية المشروعة.


من جانبها أفادت وكالة الأنباء الأرمينية "أرمنبريس" بأن 7 مدنيين قتلوا في قره باغ نتيجة القصف الأذربيجاني.


ونقلت عن مكتب حقوق الإنسان أن عدد الضحايا المدنيين 7 أشخاص، بينهم 3 نساء وطفلان ورجلان.


وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أمس الثلاثاء بدء عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب" واستعادة النظام الدستوري في قره باغ.


ووصفت أرمينيا ما يحدث بأنه اعتداء من جانب أذربيجان، مشيرة إلى أنه لا توجد أي قوات عسكرية أرمنية في قره باغ.

RT

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