باكو تضع شرطا أساسيا لوقف عمليتها العسكرية في قره باغ



وأكد علييف أن القوات الأذربيجانية لا تقصف المدنيين ومنشآت البنية التحتية، ويتم فقط تحييد الأهداف العسكرية المشروعة.



من جانبها أفادت وكالة الأنباء الأرمينية "أرمنبريس" بأن 7 مدنيين قتلوا في قره باغ نتيجة القصف الأذربيجاني.



ونقلت عن مكتب حقوق الإنسان أن عدد الضحايا المدنيين 7 أشخاص، بينهم 3 نساء وطفلان ورجلان.



وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أمس الثلاثاء بدء عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب" واستعادة النظام الدستوري في قره باغ.



ووصفت أرمينيا ما يحدث بأنه اعتداء من جانب أذربيجان، مشيرة إلى أنه لا توجد أي قوات عسكرية أرمنية في قره باغ.

RT