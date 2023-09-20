وزير الطاقة: الأردن رائد في استخدام الطاقة الخضراء عالمياً



وبيّن الخرابشة، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" أن الأردن سيحفاظ على الصدارة في استخدام الطاقة الخضراء من خليط الطاقة الكلي.



ونوه إلى أن الوزارة تعمل على على إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.



وفيما يتعلق بالربط الكهربائي مع دول الجوار، أشار الخرابشة إلى أن دراسات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية مُكتملة، والربط الكهربائي مع العراق سيتم على مرحلتين، يبدأ بربط منطقتي "الريشة والرطبة" على جهد 130 كيلو فولت، والمرحلة الثانية بين منطقتي "الريشة والقائم" على جهد 400 كيلو فولت.

