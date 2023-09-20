وزير الطاقة: الأردن رائد في استخدام الطاقة الخضراء عالمياً

وزير الطاقة: الأردن رائد في استخدام الطاقة الخضراء عالمياً
التاريخ
9/20/2023 2:20:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الأردن بلد رائد في استخدام الطاقة الخضراء على مستوى العالم.
وبيّن الخرابشة، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" أن الأردن سيحفاظ على الصدارة في استخدام الطاقة الخضراء من خليط الطاقة الكلي.
ونوه إلى أن الوزارة تعمل على على إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وفيما يتعلق بالربط الكهربائي مع دول الجوار، أشار الخرابشة إلى أن دراسات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية مُكتملة، والربط الكهربائي مع العراق سيتم على مرحلتين، يبدأ بربط منطقتي "الريشة والرطبة" على جهد 130 كيلو فولت، والمرحلة الثانية بين منطقتي "الريشة والقائم" على جهد 400 كيلو فولت.
MENAFN20092023000208011052ID1107102820
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