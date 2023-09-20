الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي رد رسمي على دعوات إحياء عملية السلام

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي رد رسمي على دعوات إحياء عملية السلام
التاريخ
9/20/2023 2:20:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، والتي كان آخرها استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، رد إسرائيلي رسمي على الدعوات لإحياء عملية السلام في المنطقة.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، جرائم الاحتلال في مخيم جنين، وغزة، وعقبة جبر بأريحا، مؤكدة أن الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ما يشبه ساحة حرب، في الوقت الذي تُحمّل فيه الفلسطينيين المسؤولية عن التصعيد لإخفاء حجم الانتهاكات التي تُرتكب يومياً ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن إسرائيل تحاول تكريس الحلول العسكرية في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني، بدلاً من الحلول السياسية التي تعبر عن حقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة، وتخريب أية جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وفا
MENAFN20092023000208011052ID1107102819
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