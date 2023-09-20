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الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي رد رسمي على دعوات إحياء عملية السلام

9/20/2023 2:20:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، والتي كان آخرها استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، رد إسرائيلي رسمي على الدعوات لإحياء عملية السلام في المنطقة.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، جرائم الاحتلال في مخيم جنين، وغزة، وعقبة جبر بأريحا، مؤكدة أن الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ما يشبه ساحة حرب، في الوقت الذي تُحمّل فيه الفلسطينيين المسؤولية عن التصعيد لإخفاء حجم الانتهاكات التي تُرتكب يومياً ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن إسرائيل تحاول تكريس الحلول العسكرية في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني، بدلاً من الحلول السياسية التي تعبر عن حقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة، وتخريب أية جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وفا


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