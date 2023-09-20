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التربية تعلن الدفعة الثالثة من الدبلوم المنتهي بالتعيين - اسماء

9/20/2023 1:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين من الدفعة الثالثة والبالغ عددهم 420 مرشحاً ومرشحة لبرنامج الدبلوم المهني في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والمنتهية بالتعيين وعلى نفقة الوزارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي يعقد في الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة.
ودعت المرشحين إلى مراجعة وحدة جودة التعليم والمساءلة لتوقيع عقود الالتحاق في البرنامج، وذلك لغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 25/ 9 / 2023، وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا عن الالتحاق في البرنامج.
وجاء ذلك؛ استنادا لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية.














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