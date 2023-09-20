مدعوون لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

مدعوون لحضور الامتحان التنافسي - أسماء
التاريخ
9/20/2023 1:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأشخاص التالية لحضور الامتحان التنافسي.
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