Wednesday, 20 September 2023 10:12 GMT

هل يحق لوزارة الاقتصاد الرقمي ان تتوعد مستثمرين عرب واجانب في قطاعها بتحويلهم للمدعي العام؟

9/20/2023 1:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) .الحكومة تحصّل 70 قرش من كل دينار يدفعه المواطن لخدمات الاتصالات
.الأردن الأقل سعراً والأعلى ضريبة للاتصالات على مستوى العالم
.3 مليارات دولار تم توريدها لخزينة الدولة من قطاع الاتصالات
.20 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة يوفرها القطاع للأردنيين
ثبات أسعار الاتصالات منذ 10 سنوات رغم ارتفاع المصاريف التشغيلية والضرائب
الوكيل الإخباري - محرر الشؤون الاقتصادية –
كثيرة هي المناسبات التي يؤكد جلالة الملك خلالها على تشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين في مختلف القطاعات، لرفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في العملية التنموية وتوفير فرص العمل لشباب وشابات الأردن، ولطالما كانت التوجيهات الملكية هي النبراس الذي يهتدي به الجميع لرسم مستقبل أفضل لهذا البلد الصغير بمساحته جغرافياً، الكبير بهمّة وحكمة قيادته، ومحبة أبنائه وبناته.
جهود دؤوبة تواصلت طيلة أعوام مضت نحو تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة والعمل على توفير مناخ جاذب للمستثمرين ليختاروا الأردن مقراً لأعمالهم واستثماراتهم، وذلك عبر العديد من المبادرات الحكومية التي عملت في إطار الرؤية الملكية في هذا الصدد، فأصبحت وزارة الاستثمار هي المظلة لهذه الجهود بعد أن كانت شؤون الاستثمار تتابَع من خلال هيئة حكومية مختصة بهذا الشأن.
أنظار العالم اتجهت صوب الأردن باهتمام كبير لما تبذله المملكة من جهود في استقطاب الاستثمارات، لأهميته وآثاره الإيجابية على اقتصاد الوطن اولاً، وانعكاسه على المواطن من حيث ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني ثانياً، وتوظيف الأيدي العاملة الأردنية ثالثاً، لا سيما في ظل ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية وصلت إلى 21.9% خلال الربع الأول من العام 2023، إضافة إلى رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.
أبرز الأمثلة على الاستثمارات الناجحة في الأردن قطاع الاتصالات، فلا ينكر أي متابع النقلة النوعية والتطور المستمر في هذا القطاع الحيوي الذي أصبح محركاً أساسياً لجميع القطاعات الأخرى، إضافة إلى اعتماد جميع المواطنين عليه على المستوى الفردي في مختلف تعاملاتهم وفي الكثير من تفاصيل حياتهم، حيث ساهمت البنية التحتية القوية للاتصالات في توفير تجربة غنية للمستخدمين أفراداً وشركات، إلى جانب فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع والتي تقارب 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.


كل ما سبق يضعنا أمام قصة نجاح مميزة لقطاع يعد من ركائز الاقتصاد الوطني، واستثمارات بالمليارات تم ضخها في السوق الأردني وفي البنية التحتية للاتصالات في الأردن من قبل مستثمرين عرب وأجانب حرصوا على توظيف خبراتهم المتراكمة وتسخير إمكاناتهم لرفد سوق الاتصالات الأردني ووضعه في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، ولكن، هل يحق لوزارة الاقتصاد الرقمي ان تهدد مستثمرين عرب وأجانب في قطاعها بتحويلهم للمدعي العام؟؟
الأخبار التي نقلتها وسائل إعلام محلية ورسمية الاسبوع الماضي بان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستُحيل شركات الاتصالات إلى المدعي العام في حال عدم تراجع الشركات الثلاث عن أي قرار برفع الاسعار ، برأينا لم يكُن تصعيداً موفقاً يُكافئ به الاستثمار الهائل الذي تضخه شركات الاتصالات في قلب الاقتصاد الوطني.
ان اي قرارات او تصريحات توحي بتوجه لهدم هذه الانجازات الوطنية ولمن حقق هذه النقلة النوعية وساهم في تقدم الأردن إلى المرتبة الرابعة عربياً بمعدل سرعات الإنترنت سيكون الخاسر الأكبر به هو الاقتصاد الوطني والسمعة الاستثمارية والتكنولوجية المميزة التي بنتها المملكة بسواعد شبابها على مدار أكثر من عقدين.
الهجوم الحكومي الشرس على شركات الاتصالات وكأنها هي المتسبب في تدهور هذا القطاع، ولغة الوعيد لمستثمرين من البحرين والكويت وفرنسا، ساهموا في مسيرة التنمية والتحديث والتطوير في بلدنا، هي لغة غير مقبولة جملةً وتفصيلاً في بلد تجوب فيه قيادته العالم لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تُدعّم ركائز الاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من فرص العمل .
وان سياسة الاستمراء في فرض الضرائب والرسوم على شركات القطاع الخاص ومنها شركات الاتصالات والتي يرى محللون ان الحكومة أصبحت شريكاً لهم، إذ تتقاضى 70 قرشاً من كل دينار يدفعه كل مواطن بدل خدمات الاتصالات، ليغدو الأردن من الدول الأعلى في الضريبة المفروضة على الاتصالات على مستوى العالم، وليصل ما تم توريده لخزينة الدولة من شركات الاتصالات إلى حوالي 3 مليارات دولار! ولتجد الشركات نفسها أمام خسائر متتالية في الوقت الذي حافظت فيه على ثبات أسعار خدماتها لأكثر من 10 سنوات رغم الارتفاعات المتتالية للكلف التشغيلية، وسط غياب لحلول منطقية ومنصفة تنقذ القطاع ، وتوقف مسلسل التأزيم الذي وصلت إليه الحكومة مع شركات الاتصالات .
لا بد من وقفة جادة من الحكومة تنصف الجميع وتغلّب المصلحة العامة، حيث يعي تماماً المتابع للشأن الاقتصادي ولمختلف القطاعات، أن العلاقة ما بين المستثمرين في قطاع الاتصالات والحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تشهد تراجعاً مستمراً قد يكون الأكبر في تاريخ هذه العلاقة التي يفترض أن تكون صحية ومتميزة في مناخ من التشاركية والتعاون لمواصلة تقدّم هذا القطاع والمحافظة على مكانة ومركز الأردن عربياً وعالمياً.


MENAFN20092023000208011052ID1107102636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث