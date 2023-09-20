هل يحق لوزارة الاقتصاد الرقمي ان تتوعد مستثمرين عرب واجانب في قطاعها بتحويلهم للمدعي العام؟



كل ما سبق يضعنا أمام قصة نجاح مميزة لقطاع يعد من ركائز الاقتصاد الوطني، واستثمارات بالمليارات تم ضخها في السوق الأردني وفي البنية التحتية للاتصالات في الأردن من قبل مستثمرين عرب وأجانب حرصوا على توظيف خبراتهم المتراكمة وتسخير إمكاناتهم لرفد سوق الاتصالات الأردني ووضعه في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، ولكن، هل يحق لوزارة الاقتصاد الرقمي ان تهدد مستثمرين عرب وأجانب في قطاعها بتحويلهم للمدعي العام؟؟

الأخبار التي نقلتها وسائل إعلام محلية ورسمية الاسبوع الماضي بان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستُحيل شركات الاتصالات إلى المدعي العام في حال عدم تراجع الشركات الثلاث عن أي قرار برفع الاسعار ، برأينا لم يكُن تصعيداً موفقاً يُكافئ به الاستثمار الهائل الذي تضخه شركات الاتصالات في قلب الاقتصاد الوطني.

ان اي قرارات او تصريحات توحي بتوجه لهدم هذه الانجازات الوطنية ولمن حقق هذه النقلة النوعية وساهم في تقدم الأردن إلى المرتبة الرابعة عربياً بمعدل سرعات الإنترنت سيكون الخاسر الأكبر به هو الاقتصاد الوطني والسمعة الاستثمارية والتكنولوجية المميزة التي بنتها المملكة بسواعد شبابها على مدار أكثر من عقدين.

الهجوم الحكومي الشرس على شركات الاتصالات وكأنها هي المتسبب في تدهور هذا القطاع، ولغة الوعيد لمستثمرين من البحرين والكويت وفرنسا، ساهموا في مسيرة التنمية والتحديث والتطوير في بلدنا، هي لغة غير مقبولة جملةً وتفصيلاً في بلد تجوب فيه قيادته العالم لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تُدعّم ركائز الاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من فرص العمل .

وان سياسة الاستمراء في فرض الضرائب والرسوم على شركات القطاع الخاص ومنها شركات الاتصالات والتي يرى محللون ان الحكومة أصبحت شريكاً لهم، إذ تتقاضى 70 قرشاً من كل دينار يدفعه كل مواطن بدل خدمات الاتصالات، ليغدو الأردن من الدول الأعلى في الضريبة المفروضة على الاتصالات على مستوى العالم، وليصل ما تم توريده لخزينة الدولة من شركات الاتصالات إلى حوالي 3 مليارات دولار! ولتجد الشركات نفسها أمام خسائر متتالية في الوقت الذي حافظت فيه على ثبات أسعار خدماتها لأكثر من 10 سنوات رغم الارتفاعات المتتالية للكلف التشغيلية، وسط غياب لحلول منطقية ومنصفة تنقذ القطاع ، وتوقف مسلسل التأزيم الذي وصلت إليه الحكومة مع شركات الاتصالات .

لا بد من وقفة جادة من الحكومة تنصف الجميع وتغلّب المصلحة العامة، حيث يعي تماماً المتابع للشأن الاقتصادي ولمختلف القطاعات، أن العلاقة ما بين المستثمرين في قطاع الاتصالات والحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تشهد تراجعاً مستمراً قد يكون الأكبر في تاريخ هذه العلاقة التي يفترض أن تكون صحية ومتميزة في مناخ من التشاركية والتعاون لمواصلة تقدّم هذا القطاع والمحافظة على مكانة ومركز الأردن عربياً وعالمياً.

