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أمن الدولة تعقد اليوم أولى جلسات محاكمة النائب العدوان و13 شخصا آخرين

9/20/2023 1:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعقد محكمة أمن الدولة الأربعاء، أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان و13 متهما آخرين.


وأحال النائب العام للمحكمة في وقت سابق، القضية للمحكمة وأسند للمتهمين أربع تهم هي: تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافا لأحكام المواد 3/ و ،و7/ ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 / و من القانون ذاته مكرر 4 مرات.


وأسند النائب العام للمتهمين جريمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك.


وكان مجلس النواب اتخذ في أيار الماضي، قرارا برفع الحصانة عن النائب العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.


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