استشهاد شاب في مخيم عقبة جبر يرفع عدد شهداء فلسطين لستة شهداء باقل من ٢٤ ساعة
التاريخ
9/20/2023 1:07:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
اريحا /PNN /اعلنت مصادر محلية وطبية في مدينة اريحا عن استشهاد الشاب ضرغام الأخرس 19 عام من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا برصاصة قناصة اسرائيليون فجر اليوم الاربعاء.
وافادت مصادر محلية ان الشهيد ضرغام ارتقى عقب اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان في مخيم عقبة جبر فجر اليوم.
واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن
استشهاد الشاب ضرغام الأخرس (19 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه
قناصة جيش الاحتلال خلال عدوانه على مخيم عقبة جبر في أريحا فجر اليوم.
واندلعت المواجهات عقب اكتشاف وحدات احتلالية خاصة بالمخيم تبعها اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال حيث تم اقتحام المخيم من عدة محاور.
واوضحت المصادر ان قوات الاحتلال المتمركزة في مستوطنة الفيرد المطلة على اريحا ومخيم جبر داهمت المخيم مع ساعات الفجر الاولى عقب انكشاف امر الوحدات الخاصة بالمخيم حيث تم مداهمة المخيم بقوات معززة ترافقها جرافات احتلالية.
ومع ساعات الصباح الاولى وبعد تنفيذ جريمة اعدام الشاب ضرغام انسحبت قوات الاحتلال من المخيم.
وتجمع المئات من اهالي المخيم ومدينة اريحا امام مستشفى اريحا فيما قامت عائلة الشهيد بتوديعه ومن ثم حمله على الاكتاف وانطلقت مسيرة التشييع باتجاه منزله في المخيم حيث ردد الشبان الهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق ابناء شعبنا.
وبارتقاء الشهيد ضرغام الاخرس يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الى ست شهداء منذ مساء امس رحتى فجر اليوم حيث استشهد اربعة مقاومين في مخيم جنين خلال اقتحام احتلالي واستشهد شاب في المواجهات التي وقعت عصر امس على خدود قطاع غزة.
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