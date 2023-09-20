زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا
التاريخ
9/20/2023 12:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات في نيوزيلندا أن زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب اليوم الأربعاء السواحل الجنوبية للبلاد.
وفي منشور على موقعه الإلكتروني، أفاد المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي بأن الزلزال وقع في الساعة 09:14 (21:14 بتوقيت غرينتش - الثلاثاء) وحدد مركزه على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم.
وأوضح المركز أن حوالي 15 ألف شخص أفادوا بأنهم شعروا بالهزّة الأرضية.
في حين أنه لم يسجل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.
روسيا اليوم
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