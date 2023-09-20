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زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا

9/20/2023 12:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات في نيوزيلندا أن زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب اليوم الأربعاء السواحل الجنوبية للبلاد.
وفي منشور على موقعه الإلكتروني، أفاد المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي بأن الزلزال وقع في الساعة 09:14 (21:14 بتوقيت غرينتش - الثلاثاء) وحدد مركزه على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم.
وأوضح المركز أن حوالي 15 ألف شخص أفادوا بأنهم شعروا بالهزّة الأرضية.
في حين أنه لم يسجل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

روسيا اليوم


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