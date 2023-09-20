انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بكافة ولايات تونس

انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بكافة ولايات تونس
التاريخ
9/20/2023 12:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أكّد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري أن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد.
وأضاف الغابري في تدوينة على حسابه على فيسبوك أن الأسباب ما زالت إلى حد الآن غير معلومة.
وأشار إلى أنه لا صحة لما يتداول حول حصول انفجار في محطة رادس مؤكدا أن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي.
وأكد بيان وزارة الداخلية التونسية أن الوضع الأمني مستقر وأجهزة الأمن تواصل المحافظة على الأمن العام.
سكاي نيوز
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