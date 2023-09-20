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انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بكافة ولايات تونس

9/20/2023 12:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكّد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري أن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد.


وأضاف الغابري في تدوينة على حسابه على فيسبوك أن الأسباب ما زالت إلى حد الآن غير معلومة.
وأشار إلى أنه لا صحة لما يتداول حول حصول انفجار في محطة رادس مؤكدا أن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي.


وأكد بيان وزارة الداخلية التونسية أن الوضع الأمني مستقر وأجهزة الأمن تواصل المحافظة على الأمن العام.

سكاي نيوز


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