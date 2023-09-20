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صوت تحذيري يمكن ملاحظته قد يكون علامة على وجود مشكلة في القلب

9/20/2023 12:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعتقد معظمنا أنه إذا كان هناك خطأ ما في صحتنا، فإن أجسامنا ستعطينا إشارات واضحة بأننا بحاجة لزيارة الطبيب. لكن الأمر قد لا يكون بهذا الوضوح دائما.
وعند الإصابة بأمراض القلب التاجية، على سبيل المثال، فإنه عادة ما تكون الأعراض الأكثر شيوعا هي ألم الصدر (الذبحة الصدرية) وضيق التنفس. ومع ذلك، قد لا يعاني البعض من أي أعراض على الإطلاق قبل تشخيص إصاباتهم بمشاكل في القلب، أو قد تظهر العلامات بطرق أخرى أقل وضوحا.
ولذلك، من المهم أن نكون على دراية بالعلامات المبكرة التي تظهرها أجسامنا لإبلاغنا بوجود خطأ ما.
وأحد هذه العلامات هو الصوت الذي قد تسمعه أثناء النوم: صوت نبض قلبك.
وقد تعتقد أن هذا أمر طبيعي، لكنه قد يكون علامة على وجود مشكلة خطيرة. وقال مايكل ميلر، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في كلية الطب بجامعة ميريلاند: "يمكن لبعض المرضى الذين يعانون من خلل عالي في الصمام سماع صوت صمامهم ليلا عندما يحاولون النوم".
وقد يكون نبض القلب المتسارع أثناء عدم القيام بأي شيء قوي علامة أيضا على انخفاض ضغط الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، أو فقر الدم، أو الجفاف أو أحد الآثار الجانبية للأدوية، لذلك إذا حدث لك هذا، فيجب عليك رؤية أخصائي الرعاية الصحية.
ويحدث مرض القلب التاجي بسبب تراكم مادة دهنية تسمى التصلب العصيدي (عندما تتراكم الدهون والكولسترول ومواد أخرى في جدران الشرايين وعليها). وفي نهاية المطاف، قد تصبح ضيقة جدا بحيث لا تصل كمية كافية من الأكسجين إلى الدم.
وإذا أصبحت الشرايين مسدودة تمامًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث نوبة قلبية، ما قد يؤدي إلى تلف عضلة القلب بشكل دائم، ويمكن أن يكون مميتًا.
ويمكن أن تختلف الأعراض، ولكنها قد تشمل الشعور بألم في أجزاء أخرى من الجسم، والدوار، والتعرق، والغثيان، وضيق التنفس.

روسيا اليوم


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