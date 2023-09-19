التجارة تغلق مطعما في حولي يمدد صلاحية اللحوم
التاريخ
9/19/2023 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق بحق أحد المطاعم في منطقة حولي ارتكب مخالفة غش تجاري لقيامه بتمديد صلاحية اللحوم المنتهية، مما يشكل خطرا على صحة المستهلكين.
وتم ضبط المخالفة بعد عملية رصد وتحقق قام بها فريق الرقابة التجارية، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.
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