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الإعلام توقع عقد تصميم جناح الكويت في إكسبو أوساكا 2025 باليابان

9/19/2023 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المفوض العام للكويت في (اكسبو اوساكا 2025) باليابان وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية سالم الوطيان عن توقيع عقد تصميم جناح الكويت مع شركة (نوزلي) السويسرية المختصة في مثل هذه المشاركات.
وأضاف الوطيان في تصريح صحافي عقب التوقيع أن مشاركة الكويت تحمل عنوان (بناء مجتمع المستقبل من اجل حياتنا) والذي تسعى من خلاله الى عكس الصورة المشرقة للبلاد.
وأوضح أن المشاركة تعكس ايضا اهتمام الدولة وتوجهها ببناء الكويتي وصنع مستقبل افضل إضافة إلى تنمية الرأس مال البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الى أن المعرض المرتقب يعد ملتقى ثقافيا متعدد الافكار والانشطة والابداعات ويعرض تقاليد وثقافات عالمية متنوعة، لافتا الى أن المشاركة فرصة جيدة للترويج والتسويق للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والارث التاريخي لجميع الدول المشاركة «وهو ما سنحرص عليه في الجناح الكويتي».
وأفاد بأن مشاركة الكويت في «اكسبو اوساكا 2025» تأتي استكمالا لمسيرة زاخرة بالعطاء والابداع من الشباب الكويتي في مختلف المجالات، مبينا «أن الكويت تركت بصمات راسخة في أذهان شعوب العالم من خلال مشاركتها الثرية في نفس الحدث وذات المدينة قبل حوالي 55 عاما».
وذكر أن الكويت تعد من الدول القليلة التي حظيت بالمشاركة في معرض «اكسبو اوساكا 1970» وكانت من ضمن اربع مشاركات عربية فقط ما يؤكد تميز وتنوع المشاركة الكويتية التي ترتكز دائما على ابراز التراث وتقاليد المجتمع الكويتي.
وأكد الوطيان حرص الكويت على التواجد في المحفل المرتقب لما له من أهمية كبيرة في ترسيخ البصمات الكويتية في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد واظهار الكويت بالصورة التي تليق بها ووفق خططها الاستراتيجية المميزة والتي كان آخرها رؤية (كويت جديدة 2035).
وحضر توقيع العقد سفيرنا لدى اليابان سامي الزمانان والرئيس الفني لجناح الكويت في (اكسبو اوساكا 2025) محمد بوشهري.

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