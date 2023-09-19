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الإحصاء تنفيذ المسح الإحصائي لمؤسسات القطاع الخاص ضمن التزام الكويت بتوفير بيانات السوق الخليجية المشتركة

9/19/2023 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منية القبندي عن تنفيذ الإدارة للمسح الإحصائي للمؤسسات والشركات بالقطاع الخاص ضمن التزام الكويت بتنفيذ التوصيات الوزارية للمجلس الإحصائي الخليجي لتوفير بيانات مشروع السوق الخليجية المشتركة.
وقالت القبندي لـ «كونا» إن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أشادت بالتزام الكويت بتنفيذ التوصيات الوزارية على هامش اجتماع لجنة شؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون الذي عقد أخيرا بسلطنة عمان.
وأضافت ان «الإحصاء» نفذت المسح الإحصائي المطلوب الذي يعكس دراسة مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ومركز الإحصاء الخليجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت ان المسح جرى بجهود وطنية مخلصة وتم تسليم النتائج النهائية للمسح لمركز الإحصاء الخليجي، مؤكدة أن هذه الجهود تأكيد على دور الكويت الرائد في تعزيز التعاون الخليجي وتحقيقا لتكليفات اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بين دول المجلس في اجتماعاتها السابقة لمركز الإحصاء الخليجي لإعداد مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات العمل المشترك على أرض الواقع بالتعاون مع الأجهزة الإحصائية الوطنية.
وذكرت أن المسح يأتي كذلك ضمن الجهود والإنجازات المبذولة من الإدارة على جميع الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا تنفيذا لبرنامج عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لعام 2023 ضمن إطار تطبيق الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة بين 2021 و2025 والتزاما من الإدارة بتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية تحقيقا لاستراتيجيتها (2022-2026).
وقالت القبندي إن الإدارة تعكف على البدء في تنفيذ مسح إحصائي آخر خاص بالمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال دراسة المؤشرات الإحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى واستكمالا لتطبيق توصيات اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات بين دول مجلس التعاون والمكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع السوق الخليجية المشتركة.
وأفادت بأن مشروع السوق الخليجية المشتركة من الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتقوية أواصر التعاون بين دول المجلس عن طريق تحقيق الأهداف الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.

MENAFN19092023000130011022ID1107102528

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