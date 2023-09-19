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عدسة البيئة الكويت ممر للطيور المهاجرة

9/19/2023 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس فريق عدسة البيئة الكويتية راشد الحجي إن الكويت من أهم الدول التي تمر بها الطيور المهاجرة خصوصا العقبان والنسور ولا يلاحظها الكثيرون رغم أعدادها الكبيرة التي تصل أحيانا إلى الآلاف بسبب وقت وصولها ومغادرتها وأماكن وجودها.

وأضاف الحجي لـ «كونا» أمس أن الجوارح تعبر الكويت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وبعضها يقضي الشتاء في الكويت أما الباقي فيهبط ليرتاح قبل غروب الشمس ويختار أماكن هادئة ونائية ثم في الصباح يكمل هجرته، حيث تعتمد الجوارح على الشمس لتحدد وقت الطيران والاتجاهات والمسار الصحيح أما إذا كانت هناك غيوم أو غبار فإنها تفضل البقاء في أماكنها حتى تطلع الشمس وتحدد مسارها مرة أخرى.

وذكر أنه في العادة تحتاج العقبان الى ما بين 20 و30 يوما من أجل الانتقال من روسيا أو الشمال إلى أفريقيا والجزيرة العربية في رحلة الخريف وتقطع في اليوم ما بين 250 و300 كيلومتر وتبدأ في الطيران من الصباح حتى قبل غروب الشمس وتقضي بعض الوقت في أماكن توافر الماء للشرب والراحة بعض الوقت خلال رحلتها، مبينا أن الجوارح تنقسم إلى أقسام وأكبرها النسور وأشهرها النسر المصري (الرخمة) ويعتبر أصغرها ثم يأتي النسر الأسمر وأخيرا النسر الأسود وهو أكبرها وأندرها.

ولفت إلى أنه بعد ذلك تأتي فصيلة العقبان وأشهرها عقاب البادية وأعداده كبيرة جدا ثم يأتي العقاب المنقط الكبير الذي يوجد في الكويت خلال الشتاء بعد ذلك العقاب الملكي وعقاب الحيات وعقبان أخرى.

MENAFN19092023000130011022ID1107102527

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