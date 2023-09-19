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رفع حظر استيراد الطيور من أميركا

9/19/2023 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
رفعت اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية الحظر الذي كانت قد أقرته سابقا على استيراد جميع لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمصنعة والمجمدة بكل أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من الولايات المتحدة بمناطق سبينك بمقاطعة داكوتا الجنوبية، وشمال أمبرلاند في بنسلفانيا، ومقاطعة يوما بكولورادو. جاء هذا في اجتماع اللجنة رقم 6/2023، حيث أوصت اللجنة خلاله برفع الحظر.
من جانب آخر، واصلت لجان التفتيش التابعة للهيئة جولاتها التفتيشية اليومية، حيث قام المفتشون التابعون لمنطقة مبارك الكبير بعمل جولة تفتيشية واسعة على عدد من الأسواق والمطاعم أسفرت عن عمل 13 مخالفة و15 تعهدا، بالإضافة إلى جولة تفتيشية أخرى أجراها مفتشو منطقة حولي أسفرت عن تحرير 15 مخالفة.

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