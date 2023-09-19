رفع حظر استيراد الطيور من أميركا

رفع حظر استيراد الطيور من أميركا
التاريخ
9/19/2023 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
رفعت اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية الحظر الذي كانت قد أقرته سابقا على استيراد جميع لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمصنعة والمجمدة بكل أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من الولايات المتحدة بمناطق سبينك بمقاطعة داكوتا الجنوبية، وشمال أمبرلاند في بنسلفانيا، ومقاطعة يوما بكولورادو. جاء هذا في اجتماع اللجنة رقم 6/2023، حيث أوصت اللجنة خلاله برفع الحظر.
من جانب آخر، واصلت لجان التفتيش التابعة للهيئة جولاتها التفتيشية اليومية، حيث قام المفتشون التابعون لمنطقة مبارك الكبير بعمل جولة تفتيشية واسعة على عدد من الأسواق والمطاعم أسفرت عن عمل 13 مخالفة و15 تعهدا، بالإضافة إلى جولة تفتيشية أخرى أجراها مفتشو منطقة حولي أسفرت عن تحرير 15 مخالفة.
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