الكويت حكم الاتحادية العراقية حول اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات

وزير الخارجية الأميركي: ملتزمون بحفظ أمن وسلامة الكويت وسيادتها وحرمة أراضيها



استنكر وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بأشد العبارات الحكم الذي صدر مؤخرا عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة مع العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله».

وقال وزير الخارجية في تصريح لـ«كونا» مساء الاثنين عقب مشاركاته في الاجتماعات التي عقدت خلال أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة «نحن نستنكر هذا الحكم بشكل كبير لسببين أولا لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق».

وأضاف «نستنكر أيضا بشكل أكبر فحوى هذا الحكم الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة للكويت» مشيرا إلى أنه قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حيثيات الحكم وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي.

وذكر العبدالله أنه شارك كذلك في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، حيث أسفر الاجتماع عن توافق وجهات النظر إزاء موضوع اتفاقية «خور عبدالله».

كما أعرب وزير الخارجية عن أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها وكذلك الاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وعن تفاصيل اجتماع وزراء خارجية دول التعاون مع وزير الخارجية الأميركي، قالت وزارة الخارجية في بيان ان الشيخ سالم العبدالله قدم في بداية الاجتماع سردا لحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي عام 2013 وإيداعها لدى الأمم المتحدة وما تضمنه هذا الحكم من مغالطات وإساءة تجاه الكويت.

من جانبه، أبدى وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن تفهمه لموقف الكويت، مشددا على التزام بلاده نحو حفظ أمن وسلامة الكويت وسيادتها وحرمة أراضيها والتزام الولايات المتحدة بأمن وسلامة المنطقة.

وتم خلال الاجتماع، بحث المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وروابط التعاون الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دول المجلس بالولايات المتحدة وبحث مجالات التعاون المتعددة بين الطرفين وذلك في حوار ودي تفاعلي حول مجمل القضايا السياسية والأمنية.