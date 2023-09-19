Wednesday, 20 September 2023 08:25 GMT

إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي إلى ليبيا محملة بـ 10 أطنان من المساعدات

9/19/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي الى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا اعصار «دانيال». وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني لـ «كونا» ان الرحلة انطلقت بالتعاون مع 8 جمعيات خيرية بالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع والشؤون الاجتماعية والخارجية. واكد الثويني ان متضرري الاعصار من الشعب الليبي بأمس الحاجة للمستلزمات الطبية في ظل انتشار الاوبئة والامراض المختلفة جراء الكارثة الانسانية هناك.
واضاف ان المستلزمات الطبية العاجلة تعد استمرارا للعمل الاغاثي الكويتي الرامي لمساعدة الأشقاء الليبيين، داعيا الى المزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية والخيرية في البلاد لمد يد العون والمساعدة الى ليبيا. وذكر ان الجمعيات الخيرية المشاركة هي: الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، وإحياء التراث، ونماء الخيرية، والنجاة الخيرية، وعبدالله النوري، والعون المباشر، وصندوق إعانة المرضى، والرحمة العالمية.

MENAFN19092023000130011022ID1107102523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث