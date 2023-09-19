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العنزي لـ الأنباء 340 أسرة سكنت المطلاع و100 ألف نسمة خلال العام المقبل

9/19/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
كشف رئيس لجنة أهالي «المطلاع» السكنية خالد العنزي عن ان 340 اسرة سكنت المدينة حتى الآن، متوقعا ان يسكنها 100 الف نسمة تقريبا خلال العام المقبل.
وقال العنزي في تصريح لـ«الأنباء» انه اجتمع مع المسؤولين في الجهات المعنية حيث أكدوا انه سيتم تشغيل خدمة المواطن بالضاحية N11 في شهر اكتوبر المقبل، ومن المتوقع تشغيل عدد من المدارس لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي خلال 2024، مشيرا الى انه من المرجح ان يتم فتح الطلبات للمدرسين عبر تطبيق سهل خلال الأيام المقبلة للتقدم للانتقال للعمل بالمدينة المطلاع.
وأضاف ان صالة الافراح تم تسليمها لوزارة الشؤون بالاضافة الى 3 فروع جمعيات تعاونية وسيتم اقامة الصلاة بمسجد في N6 خلال الشهرين المقبلين وهو المسجد الثاني، مناشدا الجهات المعنية الاسراع في تجهيز المسجد لتقام فيه الصلوات خاصة ان المنطقة بها مسجد واحد يمتلئ بالمصلين.
وأعرب عن امله ان يتم افتتاح فرع مساند مؤقت للجمعية التعاونية لحين تشغيل فروع المنطقة، مبينا ان المنطقة بها 4 فروع جمعيات تعاونية تم تجهيزها بالكامل وينتظر السكان تشغيلها، لافتا الى ان مركز الاطفاء بالمنطقة يعمل حاليا وكذلك مركزين اسعاف، وتم ايصال التيار الكهربائي للمخفر.
وذكر ان الضاحية N11 بها مركز بريد ومركز تنمية المجتمع ومستوصف جاهزين، مناشدا الجهات المعنية بتشجير المنطقة والاستعجال بإنشاء محطة للصرف الصحي واندية رياضية وتشغيل باقي الخدمات الاخرى مثل دار القرآن الكريم، والاستمرار في منح سكان المنطقة بدل الايجار البالغ 150 دينارا لحين تشغيل جميع خدمات خاصة وانهم ينفقون اموالا على توصيل ابنائهم للمدارس في الجهراء والحصول على متطلباتهم من خارج «المطلاع» وانارة المدينة حتى تستقطب باقي سكانها مما ينعكس ايجابا على تخفيف الازدحامات بمدينة الكويت.

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