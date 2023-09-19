Wednesday, 20 September 2023 08:25 GMT

إطلاق التيار في 168 قسيمة بـ خيطان السكني

9/19/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن بدء إطلاق التيار الكهربائي بمشروع خيطان السكني في أجزاء من قطعة 1 و2، حيث أصبحت الوزارة جاهزة لاستقبال طلبات إيصال التيار لـ 168 قسيمة في القطعتين.
ووزعت الوزارة القسائم التي يمكن إيصال التيار إليها كالآتي:
٭ في القطعة 1 وعددها 95 من القسيمة 191 إلى 201، وقسيمة 402، ومن 506 إلى 549، ومن 564 الى 585، وقسيمة 587، ومن 589 الى 604.
٭ في القطعة 2 وعددها 73 قسيمة وهي كالتالي من 494 الى 510، وقسائم 512 و514 و516 و518 وقسائم 531 و533 و535، ومن 537 إلى 574 وقسائم 576 و578 و580 و582 و584، ومن قسيمة 596 إلى 601.
هذا وأكدت مصادر في الوزارة أنها حريصة على إيصال التيار إلى مختلف القسائم والمدن السكنية الجديدة وفق الجداول المعدة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ولفتت إلى انه على أصحاب القسائم سابقة الذكر التقدم بطلب إيصال تيار إلى إدارة التمديدات في قطاع شبكات التوزيع، مشيرة إلى انه يمكن تقديم الطلبات إلكترونيا مرفقة بجميع المستندات المنصوص عليها في طلبات إرسال التيار. وأوضحت ان الوزارة تكثف جهودها في المناطق الجديدة سواء من حيث إيصال التيار او تدشين المكاتب الجديدة لخدمة العملاء وخاصة في المناطق البعيدة مثل غرب عبدالله المبارك ومدينة صباح الأحمد السكنية لكي يتسنى للمواطنين الاستفادة من خدماتها دون الحاجة للتوجه للوزارة عدا عن الخدمات المقدمة إلكترونيا والتي تفوق الـ 45 خدمة سواء عبر تطبيق «سهل» أو تطبيقات وموقع الوزارة.

MENAFN19092023000130011022ID1107102521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث