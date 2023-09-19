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السكنية تطرح أراضي فضاء للانتفاع بصفة مؤقتة لإنتاج الخرسانة الجاهزة في المطلاع

9/19/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح مواقع للانتفاع بأراض فضاء، بصفة مؤقتة لوحدات خلط مركزية لإنتاج وتوزيع الخرسانة الجاهزة «الوحدات المركزية» في مدينة المطلاع السكنية بهدف دعم وتغطية احتياجات المشاريع الإنشائية في المدينة وذلك مقابل حق انتفاع سنوي 3.5 دنانير للمتر المربع ولمدة 12 شهرا وبمساحات 5000م2 متر مربع للموقع الواحد.

وقالت «السكنية» إن هناك شروطا ومتطلبات للتقدم بطلب الانتفاع ومنها أن يكون المتقدم للانتفاع من الشركات الكويتية المتخصصة في نشاط صناعة منتجات خرسانية بما في ذلك خرسانة جاهزة ولديه ترخيص تجاري ساري المفعول وأن يكون المتقدم مزاولا فعليا للنشاط ولديه مصنع مشغل لإنتاج الخرسانة الجاهزة داخل الكويت.

وذكرت انه يجب على المتقدم والراغب بالانتفاع تقديم الطلب للسجل العام لدى المؤسسة، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء حتى الأحد 31 ديسمبر، وذلك خلال أيام العمل الرسمي من 8:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا وعلى عنوان المؤسسة.

ويحق للشركات والمؤسسات والمصانع الحاصلة مسبقا على أرض فضاء التقدم للحصول على أرض فضاء أخرى لنفس الغرض المطلوب وسيتم اختيار الأراضي الفضاء للمتقدمين عن طريق القسم المختص.
.. وتدعو الراغبين بدخول قرعة الدفعة 11 بـ 3 N في «جنوب سعد العبدالله» لمراجعتها
عاطف رمضان
دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الراغبين في دخول القرعة على الدفعة الحادية عشرة من الضاحية الثالثة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله لمراجعة المؤسسة لاستلام بطاقة القرعة للأولوية التاريخية حتى 30/04/2006 وما قبل وذلك ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة حتى نفاد بطاقات الاحتياط.

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