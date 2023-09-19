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وزير العدل بحث التعاون القضائي والقانوني مع السعودية

9/19/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
استقبل وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وفدا قضائيا رفيعا من مركز التدريب العدلي بالمملكة العربية السعودية وذلك في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تبادل التجارب والخبرات في مجال التدريب القضائي والقانوني وسبل تعزيزها وتطويرها ودعم العلاقات وتقوية روابطها بين المعهدين، حيث إن تبادل الزيارات يصب في تطوير الجهاز العدلي في البلدين الشقيقين والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العمل القانوني والقضائي.
كما رحب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني الحمدان بالوفد السعودي وتبادلا سبل التعاون وتعزيز الخبرات وتطويره.

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