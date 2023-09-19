Wednesday, 20 September 2023 08:25 GMT

فيصل الحمود تكريم الشباب المتميزين من أولوياتنا لتحفيزهم على الإبداع والتميز

9/19/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود مريم البحر لحصولها على الماجستير في برنامج حياة الطفل وكونها أول كويتية وعربية تحصل على درجة الماجستير بتفوق في تخصص نادر، بالإضافة إلى حصولها على شهادة اختصاصية حياة طفل معتمدة من منظمة جمعية المهنيين في مجال رعاية الطفولة، مشيدا بالمرأة الكويتية وبدورها التنموي في المجتمع وأن المرأة الكويتية لها كل الاحترام والتقدير والثناء على جهودها فكانت ومازالت وستظل متميزة بين كل نساء العالم.
وأكد أن هذه النماذج الكويتية الرائعة تستحق الدعم والتقدير للمساهمة في خلق جيل مسؤول واع ينهض بالكويت في شتى المجالات وأن تكريم الشباب المتميزين من أولوياتنا لتحفيزهم على الابداع ومواصلة العطاء والتميز، متمنيا لها ولجميع شباب وشابات الكويت كل التوفيق والنجاح لمواصلة العطاءات وتحقيق المزيد من الانجازات لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المجالات.

MENAFN19092023000130011022ID1107102518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث