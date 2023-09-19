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سفير الإمارات تجربة رائد الفضاء الإماراتي نموذج ملهم للشباب العربي

9/19/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي ان رحلة رائد الفضاء الاماراتي سلطان النيادي الطويلة في محطة الفضاء الدولية تعد إنجازا وانطلاقة جديدة للدولة في مسيرة التطور العلمي ونموذجا ملهما للشباب العربي.
وأكد السفير النيادي لـ «كونا» أن هذا النجاح تكلل باستقبال رئيس دولة الامارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لسلطان النيادي.
واعتبر أن «هذا الاستقبال الكبير كان أبلغ رسالة تؤكد حرص قيادة دولة الامارات الرشيدة على دعم برنامجها للفضاء» مشددا على ان بلاده حريصة على الاستثمار في الفضاء والإنسان وتمكين شباب الوطن وتأهيلهم في هذا المجال.
وهنأ الشعب الاماراتي ورائد الفضاء النيادي الذي عاد بعد رحله استمرت 6 اشهر في محطة الفضاء الدولية «حيث يعد أول رائد فضاء عربي يقضي مثل تلك المدة ويتمكن من السير في الفضاء خارج المحطة» قائلا «لا شك ان هذا الانجاز يعد نموذجا ناجحا مشرفا وملهما للشباب العربي».
ولفت الى ان مثل هذا النجاحات ما كانت لتتحقق «لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم قيادة دولة الامارات لبرنامج الفضاء الاماراتي وجهود الرجال المخلصين الذين عملوا ليل نهار لإنجاح هذه المهمة».

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