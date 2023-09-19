صورة اليوم.. البالونات الطائرة تسحر السياح مع شروق الشمس غرب الأقصر

ومع شروق الشمس ترتفع البالونات الطائرة بمسافة حوالى 1500 قدم، حيث تستغرق الرحلة فترة زمنية فى السماء من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، ولكن فى البداية وقبل الإقلاع يقوم الزبائن بمشاهدة العمليات التى يقومون بها لتجهيز البالون من نفخ البالون بالهواء الساخن وتركيب اسطوانات غاز الهيليوم.

وشهد أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، أمس الثلاثاء، تحليق الرحلات بصورة طبيعية فجراً، حيث خرجت بسماء البر الغربى 40 رحلة بالون أقلت على متنها حوالى 850 سائحا من حول العالم، تحت إشراف اللواء عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر، حيث صرح مصدر باتحاد شركات البالون بالأقصر بأنه تم إقلاع حوالى 40 رحلة بالون من أرض المطار اليوم على متنها 850 سائحا، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.