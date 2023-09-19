وزير السياحة الأردني يؤكد أهمية علاقات بلاده مع فرنسا في شتى المجالات



وأشار القيسي - خلال لقائه، مجموعة الصداقة الأردنية الفرنسية في مجلس الأعيان الفرنسي، بحضور السفير الفرنسي لدى المملكة أليكس لو كوور غرانميزون، ورئيس لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد - إلى الأهمية التي اكتسبتها العلاقات مع الجمهورية الفرنسية الصديقة، والتي تعززت بزيارات الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى باريس ولقاءاته المتكررة مع الرئيس الفرنسي، والتي يحرص فيها على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع فرنسا، بصفتها شريكًا استراتيجيًا مهمًا للمملكة.



واستعرض القيسي مع الوفد، حملات التسويق والترويج التي تنهض بها هيئة تنشيط السياحة في السوق الأوروبي والفرنسي على وجه الخصوص، مؤكدًا استمرار هذه الحملات واستهدافها للجمهور الفرنسي وللسياح الذين يزوروا فرنسا بوصفها من أكبر الوجهات السياحية في العالم.

ونوّه إلى الجهود التي بذلتها وتبذلها فرنسا في أعمال التنقيب وتأهيل المواقع الأثرية في المملكة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي مؤخرًا إلى جرش قد أسهمت في تعزيز جهود التسويق للمعالم السياحية والأثرية في المملكة.

وقدم القيسي للجنة، شرحًا عن خطط الوزارة في تأهيل الموقع الأثري في جرش، متطلعًا لتعاون أردني فرنسي لتنفيذ هذا المشروع العالمي الإنساني، مثنيًا على أهمية الدور الفرنسي في التدريب وإعادة التأهيل ورفع الكفاءات للعاملين والباحثين عن العمل في القطاع السياحي، والذي سيساهم بشكل كبير جدًا بإيجاد فرص عمل للأردنيين والأردنيات ويدعم خطة التحديث الاقتصادي.



وقدم القيسي، دعوة للوفد الموافق لزيارة الجناح الأردني في المعرض الدولي توب ريزا - فرنسا والذي سيكون فيه الأردن ضيف الشرف في دورته لهذا العام وسيعرض فيه التاريخ الأردني من خلال تصاميم لأشهر التماثيل والتحف الأردنية كتماثيل عين غزال وتايكي والكثير غيرها، فضلًا عن معرض صور متخصص لتاريخ الأثار الأردنية قبل وبعد الترميم.





واستعرض خطة الوزارة للقيام بحملات ترويج في فصل الشتاء للسياح الفرنسيين والأوروبيين تهتم بمواقع الحج المسيحي المعتمدة من الفاتيكان كالمغطس ومكاور وكنيسة سيدة الجبل ومار الياس وجبل نيبو، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات السياحية في هذه المواقع، وتطلعهم للتعاون الفرنسي في هذا المجال.



من جهته، قدم رئيس الوفد الضيف سيريل بيليفيا، شكر الوفد وتقديره للوزير القيسي مؤكدًا أنه سيسعى والوفد المرافق إلى نقل هذه التجربة إلى زملائهم في مجلس الاعيان والنواب والحكومة الفرنسية، سيما وأن فرنسا ترى في الأردن حليفًا وصديقًا مقربًا حيث سيسعون لجلب الدعم للمشاريع التي طرحها الوزير القيسي في هذا اللقاء.



وأشار أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين إلى الدعم الذي قدمته الملحقية الثقافية الفرنسية في مشاركتها في تخريج الأدلاء السياحيين الفرنسيين والتي كان لها الأثر الايجابي، ليس فقط في تخريح أدلاء متفوقين بل بتعميم التجربة على بقية اللغات الاوروبية.





فيما قدم الدكتور عبد الرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة شرحًا عن خطط الهيئة التسويقية في فرنسا، مشيرًا إلى أن حركة السياح الفرنسيين للمملكة في ازدياد وقد وصلت هذا العام إلى نحو 63 الف سائح، فيما ستتضمن خطط الهيئة التنشيطية هذا الشتاء شرحًا للأجواء المناسبة في المملكة بموازاة التسويق للمواقع الدينية المسيحية.