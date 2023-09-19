مباحثات أردنية فرنسية لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين



جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء، في مكتبه بمقر مجلس الأعيان رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية في مجلس الشيوخ الفرنسي سيريل بيليفا وأعضاء اللجنة المرافقين له، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية العين عيسى مراد، والسفير الفرنسي لدى المملكة أليكس لو كوور غرانميزون.



وأشار الفايز إلى أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الفرنسية والبناء عليها، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية للنهوض بالعلاقات الثنائية، في جوانبها البرلمانية والاستثمارية، وإيحاد شراكات اقتصادية في مختلف القطاعات، للتصدي لتداعيات جائحة كورونا، وتجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

ونوه إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وزيادة الاستثمارات الفرنسية في الأردن، واستفادة المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين من الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأردن.

وتناول اللقاء ضرورة العمل على حل النزاعات في المنطقة وفق الأطر السياسية بعيدًا عن استخدام العنف، حيث ثمن الفايز مواقف فرنسا الداعمة لجهود الملك عبدالله الثاني الرامية لإحلال السلام العادل في المنطقة، وتأكيده الدائم أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

ولفت الفايز، وطبقا لبيان مجلس الأعيان، إلى التحديات التي تواجه الأردن بسبب موقعه الجيوسياسي، فمن غرب الأردن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ومن شماله مشكلة تهريب المخدرات والأسلحة من الأراضي السورية، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الأردن بسبب الأوضاع المحيطة به وفي المنطقة، مثمنًا بذات الوقت مواقف فرنسا الداعمة والمساندة للأردن.



وأشار الفايز خلال المباحثات إلى الإصلاحات التي يجريها الأردن، وقال، "إن الأردن رغم الأحداث المحيطة به والأزمات والصراعات من حوله، إلا أنه يواصل بناء الدولة الحديثة القوية".

ومضى قائلًا: إن الأردن وتنفيذًا لتوجيهات الملك يجري إصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة، تستهدف الوصول إلى الحكومات البرلمانية، كما تستهدف الإصلاحات تعزيز دور الشباب والمرأة، بالإضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وحماية المستثمرين، ودفع المستثمرين إلى الاستفادة من الميزات الاستثمارية في الأردن.

بدورهم أكد رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية في مجلس الشيوخ الفرنسي، عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية والبناء عليها في مختلف المجالات.



وأكدوا أهمية استمرار المجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم والإسناد للأردن لتمكينه من الاستمرار بدوره الإنساني الكبير تجاه اللاجئين السوريين، ومواصلة دوره المحوري لجهة إنهاء صراعات وأزمات المنطقة.

وثمنوا جهود الملك عبدالله الثاني الكبيرة لجهة إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وتمكين شعوبها من العيش بسلام، مؤكدين دعم فرنسا لمواقف الملك، التي تؤكد أن إنهاء صراعات المنطقة لا يمكن أن يتحقق، إلا بحل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.



وفي سياق آخر، التقى رئيس مجلس الأعيان الأردني، بمكتبه أيضا، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة يائل لمبرت، وبحث معها أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الفايز، بحضور مساعد رئيس المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأمريكية العين الدكتورة علياء بوران، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى ضرورة تطويرها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.



وعلى صعيد آخر، التقى رئيس مجلس الأعيان الأردني، سفير الجمهورية التشيكية لدى المملكة اليكساندر سبوريش، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل معه الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية بذل المزيد من الجهود الدولية لحل الصراعات والأزمات السياسية والأمنية فيها، وتمكين شعوبها من العيش بأمن واستقرار.