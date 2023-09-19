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السعودية والأمم المتحدة تبحثان قضايا الشؤون الإغاثية والأعمال الإنسانية

9/19/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Youm7) بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة جيل ميشود، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

وأشاد ميشود خلال اللقاء المنعقد على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية بالدور الإنساني الفاعل للمملكة على الصعيد الدولي، منوهاً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.


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