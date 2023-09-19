السعودية والأمم المتحدة تبحثان قضايا الشؤون الإغاثية والأعمال الإنسانية

السعودية والأمم المتحدة تبحثان قضايا الشؤون الإغاثية والأعمال الإنسانية
التاريخ
9/19/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Youm7) بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة جيل ميشود، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.
وأشاد ميشود خلال اللقاء المنعقد على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية بالدور الإنساني الفاعل للمملكة على الصعيد الدولي، منوهاً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.
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