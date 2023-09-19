موريتانيا والاتحاد الأوروبي يشيدان بتعيين حمادي ولد ميمو ممثلا أعلى لتحالف الساحل



وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية - في بيان الثلاثاء أن موريتانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، وسفير الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، أعربا عن ارتياحهما لتعيين حمادي اميمو في منصب الممثل الأعلى لتحالف الساحل.



وأضاف البيان أن حمادي اميمو سيخلف الدكتور جيمى آدوم في ظرف يتسم بالحدة تجاه التحديات التي تواجهها دول الساحل، وسيسعى إلى خدمة طموح التحالف الهادف إلى دعم التنسيق الضروري للجهود الإفريقية والدولية لمواجهة التحديات الإقليمية وشعوب المنطقة.





ومن ناحية أخري، وبناءً على مقترح من الأمين العام للأمم المتحدة، تم اختيار فاطمة عبد المالك رئيسة جهة نواكشوط عضوا في المجموعة الاستشارية الأممية المكلفة بمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضم هذه المجموعة 15 مدينة ومنظمة حكومات محلية، من ضمنها "نواكشوط وباريس والرباط ومونتيفيديو، وكيتو"، وخمسة حكومات وطنية، هي: "كولومبيا وإسبانيا ونيجيريا والفلبين والهند"، وخمس وكالات للأمم المتحدة.. وتهدف هذه المجموعة إلى تقديم المقترحات بخصوص الإشراك الفعلي للتجمعات المحلية في أعلى مستوى للتخطيط، ووضع وتنفيذ الحلول الناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.