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عضو بنقابة البيطريين: 90% من المزارع مرخصة صوريا دون إشراف طبى حقيقى

9/19/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور محمد سيف الأمين العام السابق لنقابة الأطباء البيطريين ، إن إجمالي عقود الإشراف
البيطرى على المزارع التي تم تحريرها فقط 6 آلاف و300 عقد خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن قلة أعداد العقود يرجع إلى أن أغلب الإدارات الزراعية والمربيين يحررون عقود صورية بأسماء أطباء بيطريين لاستيفاء إجراءات ترخيص المزارع.



وأوضح سيف، في تصريحات لليوم السابع،: أن الـ6300 عقد لا يدل على عدد المزارع، لأن التعاقد سنوي وتراخيص تشغيل المزارع سنوية، مضيفا: وحتى لو افترضنا أن العدد 6300 هو عدد المزارع، فهو أقل من 10% من إجمالي المزارع المرخصة تراخيص تشغيل في مصر، وبالتالي هناك 90% من مزارع الجمهورية مرخصة تراخيص صورية بدون إشراف طب بيطري حقيقي يحافظ على الثروة الحيوانية بشكل سليم و يطبق برامج الوقاية والعلاج والتحسين الوراثي التي ينادي بها رئيس الجمهورية.



وأضاف: أن صغار الموظفين كعادة البيروقراطية الحكومية دائما يفرغون أى قرار يهدف للصالح العام من مضمونه، فالقرار الوزاري الخاص بالإشراف البيطرى على المزارع هو قرار صائب كان الهدف منه ضمان وجود طبيب بيطري يتابع الحالة الصحية والوبائية لكل الثروة الحيوانية بمصر لضمان حالة صحية سليمة وضمان عدم انتقال الأمراض للمواطن وللحفاظ على أعداد الثروة الحيوانية في ظل عدم اكتفاء ذاتي من اللحوم و ضعف في الانتاجية لا تتناسب مع زيادة مضطردة في عدد السكان، ويقوم صغار الموظفين بالادارات الزراعية والمربيين بعمل ورق إشراف صوري عليه اسم طبيب بيطري لمجرد استيفاء الأوراق بالملف بالرغم من وجود صياغة تعاقدية قامت النقابة العامة للأطباء البيطريين بصياغتها بالتوافق مع الإدارة العامة للانتاج الحيواني بالوزارة، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وأشار إلى أن هذه التعاقدات والموزعة على مقار النقابات الفرعية بها من البنود التي تضع مسؤوليات و حقوق و واجبات على الطبيب المشرف على المزرعة وتجعل النقابة مظلة للعملية بكاملها وبالتالي يمكن محاسبة الطبيب عن أي تقصير او اهمال يتسبب فيه، و في نفس الوقت تضمن حقوق الطبيب المالية و لا يكون الامر مجرد ورق صوري للتلاعب على صحيح القرار الوزاري، مضيفا: لذا أطالب وزارة الزراعة بتشديد التعليمات لكل مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بالمحافظات لكي يكون التعاقد الرسمي النقابي هو المستند الدال على علاقة الطبيب بالمزرعة لأن اي ورقة صورية او عرفية تتم في غالبية حالات الترخيص حاليا ليس بها اي التزامات على اي طرف من الاطراف بما يمثل تهديد فعلي للثروة الحيوانيه و يفرغ القرار الوزاري من مضمونه.









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