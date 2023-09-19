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الخشت: جامعة القاهرة افتتحت أول مركز متخصص للعمل على دمج الطلاب ذوى الهمم

9/19/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن الجامعة تولى أهمية كبرى للطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، حيث افتتحت جامعة القاهرة أول مركز متخصص للعمل على دمج الطلاب بالمجتمع الجامعى، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدعم للطلاب ذوى الإعاقة، والذى يتولى مراجعة وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة للعمل فى المجالات المطلوب بالمركز وتفعيل دوره فى تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، وتحديد الفئات المستفيدة للخدمات من الطلاب من ذوى الإعاقة وتقديم الخدمات المساندة الملائمة لكل الطلاب، وتوعية وتثقيف مجتمع الجامعة بكل ما له علاقة بالطلاب ذوى الإعاقة، والمشاركة فى عقد الأنشطة الخاصة بالطلاب ذوى الإعاقة، فضلا عن
تحديث قواعد البيانات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير المقررات التعليمية للطلاب بالكليات المسجلون بها بما يتناسب مع نموذج التصميم الشامل (Universal Design).



وفي إطار الترتيبات والاستعدادات اللوجيستية التي تجريها جامعة القاهرة استعدادا للعام الجامعى 2023 /2024، لفت الدكتور محمد الخشت، في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" إلى أن قطاع شئون التعليم والطلاب بدأ في وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة والذي سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والكتاب، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.









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