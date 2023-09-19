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ما حكم الزكاة فى نباتات الزينة ؟.. دار الإفتاء توضح

9/19/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) وجه أحد المواطنين تساؤل إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، جاء فيه ما حكم الزكاة فى نباتات الزينة ؟ حيث يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهى تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع ؟ وعلى كلِّ حالٍ كيف يحدد مقدار الزكاة ؟.


وجاء الرد من الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن الزكاة الواجبة فى زهرة البنَفْسَج هى زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العُشْر مِن مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلةٍ، أما إذا سُقيَ بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب.


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