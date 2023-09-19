ما حكم الزكاة فى نباتات الزينة ؟.. دار الإفتاء توضح





وجاء الرد من الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن الزكاة الواجبة فى زهرة البنَفْسَج هى زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العُشْر مِن مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلةٍ، أما إذا سُقيَ بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب.