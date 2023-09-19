منذ نهاية القرن الثالث الميلادى.. قصة أقدم أديرة العالم فى البحر الأحمر

وفى قلب الصحراء الشرقية، وعلى سفح جبل الجلالة، يتواجد أحد أهم المعالم الأثرية والروحانية فى البحر الأحمر، دير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس برأس غارب والزعفرانة يعتبر هذان الديران أقدم ديرين في العالم، حيث تم بناؤهما في العصر البيزنطي وتم توسيعهما عدة مرات على مر العصور.

يعتبر دير الأنبا أنطونيوس أقدم دير فى العالم، حيث تجمع الرهبان حـول القديس أنطونيوس وكانوا يعيشون فى مغائر نحتوها لأنفسهم فى الجبل، وصارت المغارة هـى الحجرة أو الوحدة التى يعيش فيها الراهب فى عزلة تامة عن العالم وهذا ما يعرف بالقلاية، وحينما صار الجبل ممتلئا بالمغائر (القلالى) أطلق علىه جبل القلالى أو جبل القلالة، والذى صار يعرف الآن بجبل الجلالة أو جبل الجلالى، ولم يكن هناك فى ذلك الوقت ما يجمع الرهبان فى مكان واحد مغلق.

وفى عام 2003م قام الدير بعمل ترميم كامل وشامل وأيضًـا بعـض الحفريات، تم التوصل إلـى بعض الاكتشافات الهامة لحياة الرهبان فـى ذلك الزمان، وكيف بدأت أول نبتة ديرية فى هذا المكان وهو ما يمثل بداية نشأة دير القديس أنطونيوس فى نهاية القرن الثالث الميلادى و بداية القرن الرابع الميلادى، حيث تم اكتشاف وادى يبلغ طوله ما يقرب من 150 مترًا وعرضه 25مترًا وعمقه 2،5 مترًا.

يعتبر دير الأنبا أنطونيوس الأثرى من أجمل الأديرة القبطية وأكملها، حيث يوجد بالدير كل مستلزمات الحياة الرهبانية التى كان يستعملها الرهبان فى الماضى وعلى سبيل المثال: عين الماء – طاحونة الغلال – طاحونة ومعصرة الزيتون – فرن القربان.

مدخل الدير (الساقية): هو المدخل الرئيسى للدير والذى كان يستعمل لدخول وخروج الأشخاص والاحتياجات من والى الدير، وهذ ما يسمى بالساقية، وتسمى بالساقية لأن نظام المدخل عبارة عن بكرة إسطوانية تدور حول نفسها، وعند دوران البكرة يمكن أن تسحب أو تدلى الحبل السميك المتصل بها.

-المكتبة الأثرية – الطافوس – صالة عرض التراث – قصر الآباء الأساقفة – قلالى الرهبان – بيت الخلوة للشباب

الأسوار الحديثة للدير وما بداخلها – بيت الخلوة للشباب – الطاقة الشمسية:

ويعتبر دير الأنبا أنطونيوس رائدا فى مجال استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة

ويقع دير الأنبا بولا، جنوب منطقة الزعفرانة بقرابة 25 كيلو، ويعد من أهم المعالم الأثرية بالبحر الأحمر، وأقدم الأديرة في العالم .. تعرف على دير الأنبا بولا في المعلومات الأتية:

و شيد دير الأنبا بولا وزير الانبا انطونيوس، وهما اقدم ديرين في العالم شيدوا في العصر البيزنطي وتم توسعتهما عدة مرات.

ويقع دير الانبا (بولا) جنوب شرق دير الانبا "انطونيوس"، ويبدأ طريق الدير بعد مسافة خمسة وعشرون كم من الزعفرانة جنوبا متفرعا من الطريق الرئيسى بامتداد

12 كيلو متر غربا داخل الصحراء الشرقية.



وشيد دير الانبا بولا على هضبة مرتفعة فى الموضع الذى عبر منه بني اسرائيل الى البحر الأحمر عند خروجهم من مصر الى سيناء.

وتأسس دير الأنبا بولا الواقع شمال محافظة البحر الأحمر، فى القرن الرابع الميلادى بواسطة

تلاميذ الأنبا انطونيوس.