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13 مرصدًا لسوق العمل للحد من البطالة وزيادة معدلات تشغيل الشباب.. تفاصيل

9/19/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) تخصص وزارة العمل 13 مرصدا لتحديد واقتراح برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة، وخاصة تلك المتعلقة بالتحديات التى تواجه المشاركين من القطاعين العام والخاص، وتقديم البيانات المناسبة لمساعدة متخذي القرار في السياسات الخاصة بالتعليم والتدريب والتشغيل، للحد من البطالة وزيادة معدلات التشغيل بين الشباب.



ويستعرض "اليوم السابع" هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بمناطق وأهمية تلك المراصد:



1- تم إطلاق 7 مراصد بمحافظات الصعيد فى النصف الثانى من 2023، بمحافظات " الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم " .



2- هناك 5 مراصد بمحافظات " 6 أكتوبر – أسوان – السادات – الإسكندرية – العاشرمن رمضان " تم إطلاقهم فى الفترة من 2013 إلى
2017.





3- تعمل تلك المراصد على مد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.



4- تركز على قطاعات اقتصادية محددة على المستوى المحلي الأكثر نمواً وطلباً في سوق العمل، مثل: قطاع التصنيع الزراعى – قطاع الإلكترونيات – قطاع الطاقة المتجددة.



5- تساهم في زيادة معدلات التوظيف وخلق فرص عمل للشباب.





وتمكنت الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى
7.1 % في عام
2023، من خلال توفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج، ومكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة ، والمرخص لها بممارسة النشاط، حيث تم
تشغيل"ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون" شابا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص.









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