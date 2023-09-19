13 مرصدًا لسوق العمل للحد من البطالة وزيادة معدلات تشغيل الشباب.. تفاصيل
التاريخ
9/19/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) تخصص وزارة العمل 13 مرصدا لتحديد واقتراح برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة، وخاصة تلك المتعلقة بالتحديات التى تواجه المشاركين من القطاعين العام والخاص، وتقديم البيانات المناسبة لمساعدة متخذي القرار في السياسات الخاصة بالتعليم والتدريب والتشغيل، للحد من البطالة وزيادة معدلات التشغيل بين الشباب.
ويستعرض "اليوم السابع" هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بمناطق وأهمية تلك المراصد:
1- تم إطلاق 7 مراصد بمحافظات الصعيد فى النصف الثانى من 2023، بمحافظات " الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم " .
2- هناك 5 مراصد بمحافظات " 6 أكتوبر – أسوان – السادات – الإسكندرية – العاشرمن رمضان " تم إطلاقهم فى الفترة من 2013 إلى
2017.
3- تعمل تلك المراصد على مد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.
4- تركز على قطاعات اقتصادية محددة على المستوى المحلي الأكثر نمواً وطلباً في سوق العمل، مثل: قطاع التصنيع الزراعى – قطاع الإلكترونيات – قطاع الطاقة المتجددة.
5- تساهم في زيادة معدلات التوظيف وخلق فرص عمل للشباب.
وتمكنت الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى
7.1 % في عام
2023، من خلال توفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج، ومكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة ، والمرخص لها بممارسة النشاط، حيث تم
تشغيل"ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون" شابا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص.
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