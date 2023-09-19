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الأمم المتحدة: قمة التنمية المستدامة تعتمد إعلانا لتعزيز القضاء على الفقر

9/19/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت الأمم المتحدة أن قادة العالم المجتمعون بمقر الأمم المتحدة، في قمة أهـداف التنمية المستدامة، التي تختتم أعمالها االثلاثاء، اعتمدوا إعلانا سياسيا أكدوا فيه أن القضاء على الفقر بكل أشكاله - بما فيه الفقر المدقع- هو أكبر تحد دولى ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد القادة في الإعلان التزامهم بالتطبيق الفعال لأجندة التنمية المستدامة وجميع أهدافها السبعة عشر التي اتفقوا قبل 8 سنوات على تحقيقها بحلول عام 2030.



وأقر القادة بأن تحقيق الأهداف في خطر وقالوا في الإعلان: "في منتصف الطريق على مسار أجندة 2030، نشعر بالقلق لأن التقدم على مسار معظم أهداف التنمية المستدامة يسير بشكل بطيء للغاية أو تراجع عن الحد الذي وُضع عام 2015. إن عالمنا يواجه أزمات هائلة. وقد انعكست سنوات من المكاسب التي تحققت في مجال التنمية المستدامة، ووقع الملايين في الفقر، وزاد انتشار الجوع وسوء التغذية، وارتفعت الاحتياجات الإنسانية، وأصبحت آثار التغير المناخي أكثر وضوحا".



وأدى ذلك، وفق الإعلان السياسي، إلى زيادة انعدام المساواة الذي فاقمه ضعف التضامن الدولي وتراجع الثقة في إمكانية التغلب المشترك على هذه الأزمات.



وذكر الإعلان أن خطة 2030 للتنمية المستدامة ما زالت تمثل خارطة الطريق لتحقيق التنمية والتغلب على الأزمات المتعددة التي تواجه العالم. وأكد القادة في الإعلان السياسي أنهم سيعملون بشكل ملح لتحقيق رؤية تلك الخطة باعتبارها خطة عمل للناس والكوكب والازدهار والسلام والشراكة مع ضمان عدم تخلف أحد وراء ركب التقدم.



وأكد القادة في الإعلان السياسي أن تغير المناخ هو أحد أكبر تحديات العصر الحالي، وأعربوا عن القلق البالغ بشأن استمرار تزايد انبعاث غازات الاحتباس الحراري، والمخاطر التي تتعرض لها جميع الدول وخاصة النامية بسبب آثار التغيرات المناخية، وأكدوا أن تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها، هما أولوية فورية وملحة.



كما أكد القادة التزامهم باتخاذ إجراءات جريئة وطموحة وعاجلة وعادلة تترسخ في التضامن الدولي والتعاون الفعال على جميع المستويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.







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