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بوتين يأمر بتكثيف إنتاج البطاريات المضادة للطائرات وأنظمة الدفاع الجوى

9/19/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شركات الدفاع الروسية بزيادة إنتاج البطاريات المضادة للطائرات وأنظمة الدفاع الجوي.

وقال بوتين، خلال اجتماع لجنة الصناعات الدفاعية الروسية، إنه "من الضروري زيادة إنتاج البطاريات المضادة وأنظمة الدفاع الجوي .. لقد تحدثنا كثيرًا عن هذا وأعطيت عددًا من الطلبات لاستكمال الجدول الزمني لتسليم مجموعة المنتجات هذه لعام 2024"، بحسب تاس.

وذكر الرئيس الروسي أن شركات الدفاع كانت قادرة على الحفاظ على عمليات ثابتة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وليس فقط الحفاظ على عمليات التسليم في الموعد المحدد، ولكن أيضًا زيادة إنتاج المنتجات العسكرية عدة مرات في بعض المناطق.

وأشار إلى أن إنتاج الأنواع الرئيسية من المركبات المدرعة تضاعف أكثر من العام السابق، كما تضاعف إنتاج وسائل التدمير الأكثر حاجة إلى ثلاثة أضعاف.


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