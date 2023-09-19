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مسؤول روسى: روسيا تعتبر القيود أحادية الجانب على صادرات المواد الغذائية غير مقبولة

9/19/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) قال نائب رئيس الوزراء الروسى أليكسى أوفتشوك، إن بلاده تعتبر ممارسة فرض قيود أحادية الجانب على تصدير المواد الغذائية غير مقبولة لأنها تؤثر على الدول النامية الضعيفة.

وأضاف أوفتشوك خلال اجتماع رفيع المستوى حول التعاون في إطار مبادرة التنمية العالمية في نيويورك "سنركز مرة أخرى على مشكلة القيود أحادية الجانب التي تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن الضرر سيكون شديدا بشكل خاص "عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي والقيود المفروضة على قدرة روسيا على تصدير المواد الغذائية والأسمدة، وخاصة إلى الدول النامية"، بحسب ما أوردته وكالة /تاس/ الروسية.

وتابع المسؤول الروسي "أننا نعتبر مثل هذه الممارسة غير مقبولة"، مضيفا أن موسكو "أولت دائما اهتماما خاصا بمطالب الدول النامية وساعدتها وفقا لأولوياتها واستراتيجيات التنمية الوطنية".

ولفت إلى أنه علاوة على ذلك، فإن بلاده تعتزم توسيع دعم الأمم المتحدة في إطار التعاون بين بلدان الجنوب.



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