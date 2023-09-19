Wednesday, 20 September 2023 08:23 GMT

شولتس ونتنياهو يناقشان القضايا الإقليمية والحوار الفلسطينى الإسرائيلى

9/19/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبستريت، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، التقى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح المتحدث أنه خلال الاجتماع - الذي استمر لمدة 50 دقيقة - ناقش رئيسا الحكومتين التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والوضع الصعب للحوار الإسرائيلي الفلسطيني، بجانب وضع إعادة الهيكلة القضائية في إسرائيل.



MENAFN19092023000132011024ID1107102476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث