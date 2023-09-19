شولتس ونتنياهو يناقشان القضايا الإقليمية والحوار الفلسطينى الإسرائيلى

شولتس ونتنياهو يناقشان القضايا الإقليمية والحوار الفلسطينى الإسرائيلى
التاريخ
9/19/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبستريت، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، التقى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح المتحدث أنه خلال الاجتماع - الذي استمر لمدة 50 دقيقة - ناقش رئيسا الحكومتين التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والوضع الصعب للحوار الإسرائيلي الفلسطيني، بجانب وضع إعادة الهيكلة القضائية في إسرائيل.
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