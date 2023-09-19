موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سان جورج الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا

تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر اليوم الأحد تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

ولم يستقر الأهلي على موعد مباراته ضد سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الموعد المبدئي بين

30 سبتمبر و1 أكتوبر.



