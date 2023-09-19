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موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سان جورج الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا

9/19/2023 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7) أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري من أجل خوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

يبدأ فريق
الأهلي
بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمباراته ضد سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في نسخته الجديدة 2023 / 2024، في بداية مشوار الدفاع عن اللقب القاري، الذي توج به الأهلي في الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي وحقق النجمة الحادية عشرة في مشواره القاري.
موعد مباراة الاهلى القادمة أمام سان جورج الاثيوبى
يستضيف الاهلى نظيره سان جورج الاثيوبى على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السادسة مساء الاحد المقبل بذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.
مشوار سان جورج الاثيوبى فى دوري الابطال

تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر اليوم الأحد تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

ولم يستقر الأهلي على موعد مباراته ضد سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الموعد المبدئي بين
30 سبتمبر و1 أكتوبر.



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