أدهم العيدة لاعب سلة الزمالك: محمد صلاح بيعمل عظمة.. وأعشق البامية والأرز

وقال أدهم العيدة فى حواره لليوم السابع :" أعرف محمد صلاح بالطبع، وسعيد بما يحققه فى الخارج، فصلاح يقدم شئ عظيم ، ويقدم مصر بشكل محترم فى الخارج .

وأضاف العيدة أن صلاح نجح أن يكون له جماهير فى الدورى الإنجليزى خاصة وعلى مستوى العالم بصفة عامة وأنا شخصيا من متابعى ليفربول وصلاح .

وعن هوايته المفضلة أكد اللاعب أنه عندما يكون هناك راحة من التدريبات يبقى فى المنزل ، و يشاهد المباريات ، وعن طعامه المفضل قال أنه يحب البيتزا بشكل كبير، وعلى مستوى الأكلات المصرية كشف أنه يحب الأرز و البامية .



