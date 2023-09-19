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أدهم العيدة لاعب سلة الزمالك: محمد صلاح بيعمل عظمة.. وأعشق البامية والأرز

9/19/2023 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7) كشف
الكندى من أصول مصرية ، أدهم العيدة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك والذى تم التعاقد معه مؤخرا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد عن متابعته لمحمد صلاح لاعب المنتخب و المحترف فى ليفربول .

وقال أدهم العيدة فى حواره لليوم السابع :" أعرف محمد صلاح بالطبع، وسعيد بما يحققه فى الخارج، فصلاح يقدم شئ عظيم ، ويقدم مصر بشكل محترم فى الخارج .

وأضاف العيدة أن صلاح نجح أن يكون له جماهير فى الدورى الإنجليزى خاصة وعلى مستوى العالم بصفة عامة وأنا شخصيا من متابعى ليفربول وصلاح .

وعن هوايته المفضلة أكد اللاعب أنه عندما يكون هناك راحة من التدريبات يبقى فى المنزل ، و يشاهد المباريات ، وعن طعامه المفضل قال أنه يحب البيتزا بشكل كبير، وعلى مستوى الأكلات المصرية كشف أنه يحب الأرز و البامية .




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