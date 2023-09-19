أدهم العيدة لاعب سلة الزمالك: محمد صلاح بيعمل عظمة.. وأعشق البامية والأرز

أدهم العيدة لاعب سلة الزمالك: محمد صلاح بيعمل عظمة.. وأعشق البامية والأرز
التاريخ
9/19/2023 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7) كشف
الكندى من أصول مصرية ، أدهم العيدة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك والذى تم التعاقد معه مؤخرا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد عن متابعته لمحمد صلاح لاعب المنتخب و المحترف فى ليفربول .
وقال أدهم العيدة فى حواره لليوم السابع :" أعرف محمد صلاح بالطبع، وسعيد بما يحققه فى الخارج، فصلاح يقدم شئ عظيم ، ويقدم مصر بشكل محترم فى الخارج .
وأضاف العيدة أن صلاح نجح أن يكون له جماهير فى الدورى الإنجليزى خاصة وعلى مستوى العالم بصفة عامة وأنا شخصيا من متابعى ليفربول وصلاح .
وعن هوايته المفضلة أكد اللاعب أنه عندما يكون هناك راحة من التدريبات يبقى فى المنزل ، و يشاهد المباريات ، وعن طعامه المفضل قال أنه يحب البيتزا بشكل كبير، وعلى مستوى الأكلات المصرية كشف أنه يحب الأرز و البامية .
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