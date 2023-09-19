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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى المصرى والقناة الناقلة

9/19/2023 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم فريق
الزمالك
بقيادة الكولومبى أوسوريو استعداداته اليوم الأربعاء لخوض منافسات النسخة الجديدة من الدوري المصري بمواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة بحثاً عن استعادة الانتصارات، ويخوض الفارس الابيض مرانه الاخير ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وخسر الزمالك من نظيره أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت عصر أمس السبت على ملعب عزام بتنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فيما تعادل بيراميدز مع الجيش الرواندى سلبياً فى ذهاب دور الـ "32" لدوري الابطال.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري

يلتقى بيراميدز مع الزمالك فى الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024، فى السابعة مساء غداً الخميس باستاد الدفاع الجوى.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري

الزمالك يبدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.



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