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الأهلى يجهز السولية ونيدفيد ومتولى لمواجهة سان جورج الإثيوبى

9/19/2023 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7) يخضع الثلاثي عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي لاعبو النادى الاهلى للفحص الطبي لتحديد موقفهم من اللحاق بمباراة سان جورج المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الاحد المقبل ، بعدما واصلوا الغياب عن مباراة فريقهم الأخيرة ضد المصري البورسعيدي في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن غياب الثلاثي عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي عن مباراة المصري بسبب الإصابة وقيامهم بتنفيذ ‏برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.‏
وتطرق جاب الله للحديث عن الموقف الطبي لكل لاعب، مؤكدًا أن نتائج الأشعة التي أجراها ‏كريم نيدفيد أثبتت تعرضه لمزق خفيف في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏في المرحلة الحالية لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.
وأوضح طبيب الأهلي أن عمرو السولية أجرى أشعة جديدة بعد تعرضه لإصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، مشيرا إلى أن حالة محمود متولي في تحسن مستمر، وأنه يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة في ‏البرنامج التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.‏

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه (3-2) على الوداد المغربي في مجموع المباراتين النهائيتين.




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