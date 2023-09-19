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الداخلية يستدرج إنبي بحثا عن انطلاقة قوية بالدورى الجديد.. اليوم

9/19/2023 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7) يحل فريق الداخلية منافسا شرسا على إنبي في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على استاد السلام بالقاهرة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز في نسخته رقم 65 لهذا الموسم.




وجدد الداخلية دمائه بالتعاقد مع 12 صفقة جديدة، وهم: عبد الرحمن عاطف أجويرو وإبراهيم أيو وعبد الرحمن رمضان وأنس شندى وأشرف عفلى وإيهاب سمير وإبراهيم جلال وباسم مدحت وسعيد هانى ومحمود الزنفلى وأحمد سيد غريب ومحمود حسونة، بينما ضم إنبى صفقتين، هما: زياد طارق ومحمد نبيل.



ويثق تامر مصطفى مدرب إنبى في قدرات مهاجمه أحمد أمين قفة الذى أصبح من المهاجمين المطلوبين فى كل الأندية، قائلا: "هو لم يسجل سوى 3 أهداف، وكذلك محمد حمدى عنده 20 سنة ويلعب فى المنتخب الأول مع فيتوريا، وهنقدم الموسم ده 4 أو 5 نجوم للمنتخب".



في المقابل يأمل فريق الدخلية مع مدربه ميمى عبد الرازق على تحقيق بداية قوية بعدما استأنف الفريق تدريباته الجماعية السبت الماضي على ملعب الشرطة بالعباسية لاستعدادا لمباراته ضد إنبي، وحدد مسئولو نادي الداخلية ملعب السلام ليكون الملعب الأساسي لاستضافة مبارياته في الموسم الجديد بعد رفض طلبه بإقامة مبارياته على ملعب الشرطة بالعباسية.







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