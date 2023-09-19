الرئيس الفرنسي يدعو الى الوقف الفوري للهجوم العسكري على إقليم (ناغورني كاراباخ)

الرئيس الفرنسي يدعو الى الوقف الفوري للهجوم العسكري على إقليم (ناغورني كاراباخ)
التاريخ
9/19/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 19 - 9 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إلى الوقف الفوري للهجوم العسكري واستئناف المناقشات لإيجاد حل للأزمة الإنسانية في (ناغورني كاراباخ) وتحقيق سلام عادل ودائم بين أرمينيا وأذربيجان.
وقالت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) في بيان ان الرئيس ماكرون تحدث في مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باتشينيان في سياق الهجوم العسكري الذي شنته أذربيجان في إقليم (ناغورني كاراباخ) المتنازع عليه.
ودان ماكرون بأشد العبارات استخدام أذربيجان "للقوة" ودعا إلى الوقف الفوري للهجوم واستئناف المناقشات وذلك "لإيجاد حل للأزمة الإنسانية وتحقيق سلام عادل ودائم بين أرمينيا وأذربيجان وضمان حقوق وأمن سكان إقليم (ناجورني كاراباخ) امتثالا للالتزامات المقطوعة والقانون الدولي" مؤكدا تمسكه ودعمه لسلامة أراضي أرمينيا.
وفي هذا السياق ومع مراعاة المخاطر التي يشكلها هذا الوضع على الاستقرار الإقليمي شدد البيان على ان فرنسا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الازمة.
وشنت القوات الأذربيجانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عملية عسكرية قالت انها بهدف مكافحة "الإرهاب" في اقليم (ناغورني كاراباخ) واعادة النظام الدستوري الى الإقليم المتنازع عليه مع ارمينيا. (النهاية)
م ع / ف ا س
MENAFN19092023000071011013ID1107102470
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.