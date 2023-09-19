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الرئيس الفرنسي يدعو الى الوقف الفوري للهجوم العسكري على إقليم (ناغورني كاراباخ)

9/19/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 19 - 9 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إلى الوقف الفوري للهجوم العسكري واستئناف المناقشات لإيجاد حل للأزمة الإنسانية في (ناغورني كاراباخ) وتحقيق سلام عادل ودائم بين أرمينيا وأذربيجان.
وقالت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) في بيان ان الرئيس ماكرون تحدث في مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باتشينيان في سياق الهجوم العسكري الذي شنته أذربيجان في إقليم (ناغورني كاراباخ) المتنازع عليه.
ودان ماكرون بأشد العبارات استخدام أذربيجان "للقوة" ودعا إلى الوقف الفوري للهجوم واستئناف المناقشات وذلك "لإيجاد حل للأزمة الإنسانية وتحقيق سلام عادل ودائم بين أرمينيا وأذربيجان وضمان حقوق وأمن سكان إقليم (ناجورني كاراباخ) امتثالا للالتزامات المقطوعة والقانون الدولي" مؤكدا تمسكه ودعمه لسلامة أراضي أرمينيا.
وفي هذا السياق ومع مراعاة المخاطر التي يشكلها هذا الوضع على الاستقرار الإقليمي شدد البيان على ان فرنسا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الازمة.
وشنت القوات الأذربيجانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عملية عسكرية قالت انها بهدف مكافحة "الإرهاب" في اقليم (ناغورني كاراباخ) واعادة النظام الدستوري الى الإقليم المتنازع عليه مع ارمينيا. (النهاية)

م ع / ف ا س




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